Koos teeme parima

Kolmapäeval toimus Kõrgessaares uue Hiiumaa valla esimese arengukava esimene avalik arutelu. Huvilisi saalis just väga palju polnud – 15, aga küsimusi esitati ja ettepanekuid tehti. Ja kuigi mõne ettepaneku puhul läks vaidlus päris teravaks, kirjutati kõik üles. Vallavanem lubas, et ettepanekud jõuavad lõpuks volikogusse, kus otsustatakse, millised neist lisada arengukavale.

Arengukava projekti kokku kirjutanud Katrin





