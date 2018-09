Kohus lõpetas Tammeveski kriminaalmenetluse

Tuginedes kohtuistungite avalikule eelinfole avaldas Hiiu Leht eksliku teabe, nagu jätkuks Kärdla sadama kohtuasjas ka Aivar Tammeveski kriminaalmenetlus. Pärnu maakohtu pressiesindaja Jaanika Lusti selgitas, et Tammeveski nimi oli kohtuistungite eelinfost jäänud eemaldamata, kuigi otsus tehti juba suvel.

Kohus eraldas Aivar Tammeveski kriminaalasja Kärdla sadama kohtuasjast 11. juunil. Põhjuseks, et nii prokurör kui süüdistatava kaitsja taotlesid isiku suhtes kriminaalmenetluse lõpetamist põhjusel, et tema süü ei ole suur ning kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlus­huvi. Kohus vaatas prokuratuuri taotluse ja materjalid läbi 19. juunil ning leidis, et kriminaalmenetlus tuleb Tammeveski osas lõpetada. “Kohus Tammeveskit õigeks ei mõistnud, vaid lõpetas kriminaalmenetluse tema suhtes,” selgitas Lusti.

Kohtuotsuses on kirjas, et tulenevalt Aivar Tammeveski isikust, tema poolt toimepandud teost ning suhtumisest toime­pandusse, puudub alus arvata, et karistusest loobumine võib tingida uute kuritegude toimepanemise. Seega leidis kohus, et Tammeveski karistamise järele puudub tungiv vajadus, kuna ta on kogu kriminaalmenetluse vältel käitunud seaduskuulekalt.

Tammeveskile esitati süüdistus kaasaaitamises soodustus­kelmusele, mille puhul on tegemist kuriteost osavõtu kergema vormiga, mille puhul võib kohus karistust kergendada. Kuna puudusid ka karistust raskendavad asjaolud – ta ei saanud toimepandud kuritegude läbi varalist kasu ja tema teol puudusid rasked tagajärjed – oli kohustus tasuda riigi tuludesse kindel summa, 2000 eurot, kohtu hinnangul piisav riikliku hukkamõistu väljendamiseks.

Lusti lisas, et kriminaalmenetluse lõpetamist § 202 lg 1 alusel, nagu kohus lõpetas Tammeveski puhul, saab rakendada ainult teise astme kuritegude puhul. Rahapesu, millise süüdistuse on prokuratuur esitanud SAle Kärdla Sadam, Raigo Sahtelile, Tanel Malgale, OÜle Faasion, Urmas Varrisele ja OÜle Seller Hulgi, on esimese astme kuritegu.

Samas Kärdla sadama kohtuasjas läksid süüdistatavad Hillar Kukk ja OÜ Navigare kokkuleppemenetlusele juba eelmisel aastal.

Sildid: kriminaalmenetlus, Tammeveski