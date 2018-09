Kogemata käivitunud ploomide päästeaktsioon õnnestus hiilgavalt

Kärdla sadama­resto Kuur peakokk Heimar Kuuskler nimetab end Hiiumaa ploomide päästjaks – pooljuhuslikult sai tast vahetult enne turismihooaja lõppu ploomide kokkuostja ja moosikeetja.Kuuskler ostis saarelt kokku ligi 900 kilo ploome, tegi neist 1000 purki moosi ja pakendas ligi 400 liitrit mahla ning leidis kaubale pealinnast ostjad vähem kui 24 tunniga.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: Heimar Kuuskler, mahl, moos, ploomid, sadama­resto Kuur