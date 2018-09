KIKile saab veel taotlusi esitada

OLEV KIVISTIK

Hiidlased on olnud toetuste taotlemisel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumismahuti paigaldamiseks ühed agaraimad, olles 52 taotlusega Eestis neljandad. Võrdluseks võib tuua saarlased, kellelt laekus vaid kuus taotlust toetuse saamiseks.Kuigi Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) juba tegi esimesed 12 väljamakset kogusummas 34 000 eurot era­isikutele, kes lõpetasid oma kinnistutel tööd selleks, et liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, on kõigil veel võimalus taotlusi esitada.“Rõõm, et oleme saanud taotlusi üle terve Eesti,” sõnas KIKi juhataja Veiko Kaufmann. “Soovime, et võimalikult paljud inimesed oleksid toetusest teadlikud.”Kuna taotlusvooru kogueelarve on 10 miljonit eurot, oodatakse toetusetaotlusi veelgi. Toetust saavad küsida maja­pidamiste omanikud, kelle kodud asuvad reoveekogumis­alal, mille reostuskoormus üle 2000 tarbija.Eraisikute taotlusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumis­mahuti paigaldamiseks on möödunud neljapäeva seisuga KIKi laekunud 698 kogusummas 1,75 miljonit eurot. Nendest said positiivse rahastusotsuse 482 kogu­summas 1,39 miljonit eurot. Keskmised toetus­summad jäävad vahemikku 2000–2500 eurot.Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse. KIK menetleb taotlusi nende esitamise hetkest 50 kalendripäeva. Peale otsuse saamist tohib ehitustöödega alustada. Tööde tegemiseks on aega kuus kuud ning peale tööde lõppu tuleb KIKile esitada toetuse saamiseks väljamaksetaotlus. Toetuse väljamakse tegemisel peab KIK tulumaksuseaduse kohaselt väljamakstavast toetusest kinni tulumaksu.Toetust jagatakse struktuuritoetuste perioodi 2014–2020 meetmest “Veemajandustaristu arendamine” ning Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi vahenditest. Meetme töötas välja keskkonnaministeerium.