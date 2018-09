Kaubavedu kasvas teist kuud järjest

Katrin Press

TS Laevad raporteeris teist kuud järjest, et suursaarte ja mandri vahelised kaubaveod kasvavad jõudsalt, kaubaveo suuremaid kasvunumbreid näitab Hiiumaa liin.Saarlane Volli kritiseeris veebilehel www.hiiuleht.ee eelmise kuu uudist Hiiumaa kõvasti kasvanud kaubaveonumbritest, öeldes, justnagu keelanuks Jaak Kaabel raske­veokite üleveo päevasel ajal Saaremaa liinil.





Autor: Harda Roosna Katrin Press

