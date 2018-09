Kärdla kirik saab riigilt 100 000 eurot remondi jätkamiseks

Kolmapäeval avaldatud riigieelarve eelnõust selgub, et SA Kärdla Kirik saab 100 000 eurot kirikuhoone korrastamiseks. Koguduse juhatuse esimees Tiit Harjak ütles, et summa on suurem kui nad loota oskasid, kuid kiriku remonditööde eelarvest on ka peale seda ikka veel puudu 460 000 eurot.

Harjak ütles, et eriti keeruliseks teeb rahanappuse puhul olukorra see, et kõik tööd on omavahel seotud ning kui ühes kohas alustada, tuleb kõik lõpuni teha: “Nii on see nii sise- kui välistöödega, kuid kaudselt on sisetöödega seotud ka välistööd – kui kirikus sees kõik korda teha ja väljast jookseb ikka vesi põranda alla, võib tehtu peagi taas kahjustada saada.”

Sel aastal toetas riik sihtasutust valitsuse reservfondist 340 000 euroga. Selle raha eest sai kirik uue katuse. Enn Kunila annetas 80 000 eurot kiriku uste-akende restaureerimiseks ja see töö praegu käib.

Hiiumaa valla järgmise aasta eelarvest küsitakse restaureerimistoetuseks 39 000 eurot. Kavas on toetust küsida ka muinsuskaitseametilt, kuid summad, mida sealt loota, pole Harjaku sõnul eriti suured ehk 30 000 – 40 000 eurot. Umbes 10 000eurose panuse teeb kiriku heaks OÜ Faasion, mis annab tasuta krohvi ja värvid.

Nüüdseks likvideeritud Pühakodade programmist saadi aasta varem 20 000 eurot ja Enn Kunila annetas sihtasutuse loomisel samuti 20 000 eurot. Lisaks on varem kogutud eraisikutelt annetusi umbes 4500 eurot.

Annetusi koguti ka sel aastal. Hiidlaste suure sügislaada loterii tulu, 1002 eurot läks Kärdla kiriku renoveerimise toetuseks, samuti koguti annetusi Tüüne-Kristin ja Urmo Vaikla korraldatud kinoõhtul ehitusjärgus kirikus. Jätkuvalt on avalikud annetuskastid väljas Hiiumaa Selveris ja Rannarootsi keskuses.

Sildid: kärdla kirik, remonditööd, Tiit Harjak, toetus