Kala- ja võrgupood pidas esimest sünnipäeva

Jaanus Kõrv

Laupäeval pidas Kala ja Võrk oma esimest sünnipäeva, sel puhul pakuti külastajaile pannkooke ja tehti kokkuvõtteid.Kärdla turu väikesest kalaputkast Heltermaa maanteele uude ja uhkesse kauplus-võrgutöökotta kolinud firma juhi Imre Kivi sõnul elati talv vaatamata eelnevatele mõningatele kõhklustele probleemideta üle. “Ostjaid küll palju polnud, aga selleks, et nad poodi tuleks, peab alati midagi uut välja mõtlema,” selgitas ta.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht Jaanus Kõrv

Kärdla turu väikesest kalaputkast Heltermaa maanteele uude ja uhkesse kauplus-võrgutöökotta kolinud firma juhi Imre Kivi sõnul elati talv vaatamata eelnevatele mõningatele kõhklustele probleemideta üle. “Ostjaid küll palju polnud, aga selleks, et nad poodi tuleks, peab alati midagi uut välja mõtlema,” selgitas ta. Laupäeval pidas Kala ja Võrk oma esimest sünnipäeva, sel puhul pakuti külastajaile pannkooke ja tehti kokkuvõtteid.Kärdla turu väikesest kalaputkast Heltermaa maanteele uude ja uhkesse kauplus-võrgutöökotta kolinud firma juhi Imre Kivi sõnul elati talv vaatamata eelnevatele mõningatele kõhklustele probleemideta üle. “Ostjaid küll palju polnud, aga selleks, et nad poodi tuleks, peab alati midagi uut välja mõtlema,” selgitas ta.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: kala ja võrk, kalapood, kauplus, võrgutöökoda