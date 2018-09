Kahe saare peaveterinaariks sai hiidlane

Seni Hiiumaa veterinaar­keskust juhtinud Jüri Lauterist sai kahe saare pea­veterinaar.Veterinaar- ja toiduamet (VTA) teatas, et korraldab septembrist senise 15 veterinaarkeskuse töö ümber ja loob nende asemele 11 piirkondlikku osakonda.





Autor: Harda Roosna

Seni Hiiumaa veterinaar­keskust juhtinud Jüri Lauterist sai kahe saare pea­veterinaar.

