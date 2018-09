Huvi arengukava vastu pigem leige

HARDA ROOSNA

Uue valla esimese, ülehiiumaalise arengu­kava avalikustamisel osales ligi 60 inimest, ettepanekuid laekus paarsada ja neid saab veel lisada 4. oktoobrini.Hiiumaa vald on koostamas oma esimest arengukava, mis ühtlasi on ka Hiiu maakonna arengustrateegia. Seega tuleb valla arengu­kava koostajail järgida põhimõtteid, mida riik seadnud maakondlikule arengu­strateegiale.





