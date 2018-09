Hiiumaa tüdrukud orienteerumises tegijad

Tänavuse, 57. Hiiumaa karikavõistluse tulemused näitavad, et tõsisteks tegijateks on tõusnud Hiiumaa noored orienteerujad, kes ühe erandiga valdavalt tüdrukud.Seegi kord ei jätnud tüdrukud eakaaslastele eriti palju esikolmikukohti. Silma hakkab, et nii nagu Sauede orienteerumis­dünastia, tuleb ka praegu Hiiumaal orienteerumisse noori tegijaid perekondade kaupa: Estad, Keskülad, Ellerid, Taltsid, Mari­puud… Aga ikka tüdrukud, poisse vaid mõni.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Seegi kord ei jätnud tüdrukud eakaaslastele eriti palju esikolmikukohti. Silma hakkab, et nii nagu Sauede orienteerumis­dünastia, tuleb ka praegu Hiiumaal orienteerumisse noori tegijaid perekondade kaupa: Estad, Keskülad, Ellerid, Taltsid, Mari­puud… Aga ikka tüdrukud, poisse vaid mõni. Tänavuse, 57. Hiiumaa karikavõistluse tulemused näitavad, et tõsisteks tegijateks on tõusnud Hiiumaa noored orienteerujad, kes ühe erandiga valdavalt tüdrukud.Seegi kord ei jätnud tüdrukud eakaaslastele eriti palju esikolmikukohti. Silma hakkab, et nii nagu Sauede orienteerumis­dünastia, tuleb ka praegu Hiiumaal orienteerumisse noori tegijaid perekondade kaupa: Estad, Keskülad, Ellerid, Taltsid, Mari­puud… Aga ikka tüdrukud, poisse vaid mõni.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Anu Saue, Orienteerumine