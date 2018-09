Hiiumaa reformierakondlased soovivad saarele kaitseväge

Reformierakonna Hiiumaa piirkonnajuht Peep Lillemägi teatas, et eelmisel nädalal oli koos erakonna valimis­programmi kaitsepoliitika toimkond. Arutati ka Hiiumaalt laekunud ettepanekut seada valimisprogrammis ees­märgiks parandada Lääne-Eesti ja saarte kaitsevõimekust. Sellega seoses soovivad Reformierakonna Hiiumaa piirkonnaorganisatsiooni liikmed saarele vähemalt

50 kaitseväelasega rannakaitseüksust.

Lillemägi vahendas programmitoimkonna kaitsepoliitika töörühma juhi ekspeaministri Taavi Rõivase öeldut, et kuulis erakonnakaaslaste soovist tuua saarele kaitseväe üksus juba kevadel. “Oleme seda töörühmas arutanud. Mõttel on jumet. Detailid saab mõistagi paika panna vaid koostöös riigikaitse planeerijatega,” lausus Rõivas.

Ettepaneku tegijate hinnangul võiks üksuse asukoht olla kümmekond aastat tagasi kalatehase sulgemise tõttu sotsiaalse katastroofi üle elanud Kõrgessaare asula, kuhu kaitseväe tulekuga lisanduks töökohti. “Sobivat riigimaad ja isegi juba olemasolevat, kuigi kõpitsemistvajavat militaar­taustaga taristut on siin piisavalt,” põhjendas

Lillemägi. “Loomulikult peab kõik käima kooskõlas riigikaitseliste huvide ja plaanidega, kuid piisab pilgust Lääne­mere kaardile, et mõista: nendega sobitub kaasaegne kaitsevägi Hiiumaal suurepäraselt.”

Kõrgessaare osavallakogu esimees Artur Valk ütles, et mõtet kaitseväeüksuse toomisest asulasse on arutatud ja toetatud ka osavallakogus.

Avaliku sektori võimalike täiendavate töökohtadena saarel on kaitseväge nimetatud ka Hiiumaa arengukava 2035+ eelnõus.

Sildid: ettepanek, kaitsepoliitika, kaitsevägi, reformierakondlased