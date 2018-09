Hiiu neiud võitsid Korful

15. septembril pälvis üleeestiline neidude­koor Leelo teisel Korfu rahvusvahelisel koorikonkursil Grand Prix ehk konkursi üldvõidu. Kooris laulavad ka kaks Kärdla põhikooli õpilast, Minni Simsalu ja Viktoria Lohk.Konkursi üldvõit tuli Viktoria sõnul üllatusena. "Olime kõik juba valmis Taist pärit laulukoori õnnitlema, kuid lootus polnud veel kustunud ja pinge oli laes," kirjeldas ta võidueelseid emotsioone. "Kui lõpuks meie nimi välja hüüti, hüppasime kõik rõõmust ning kuna olime end teiste Eesti kooride kõrvale sättinud, hakkasid kõik valjusti Eesti-Eesti hüüdma."





