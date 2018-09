Hiidlased asfalteerisid jäätee

Reedel avati pidulikult uue sileda mustkatte saanud Tärkma sadamasse viiv tee. Selle uudise peale viskasid saarlased nalja, et hiidlased asfalteerisid jäätee – on ju Tärkma sadama tee Hiiumaa-Saaremaa vahelise jäätee alguseks.Tärkma sadama seltsi juhatuse liikme Margus Kasteini sõnul kasvas liiklus sadamasse viivad teel oluliselt peale sadama uuendamist 2015. aastal.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kärolyn Kivistik Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht

Tärkma sadama seltsi juhatuse liikme Margus Kasteini sõnul kasvas liiklus sadamasse viivad teel oluliselt peale sadama uuendamist 2015. aastal. Reedel avati pidulikult uue sileda mustkatte saanud Tärkma sadamasse viiv tee. Selle uudise peale viskasid saarlased nalja, et hiidlased asfalteerisid jäätee – on ju Tärkma sadama tee Hiiumaa-Saaremaa vahelise jäätee alguseks.Tärkma sadama seltsi juhatuse liikme Margus Kasteini sõnul kasvas liiklus sadamasse viivad teel oluliselt peale sadama uuendamist 2015. aastal.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: tärkma sadam, tee