Haigekassa: Hiiumaa haigla – maailma mastaabis väga eriline

Vastab Eesti Haigekassa tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakonna peaanalüütik Silja Kimmel: Sel ja järgmisel aastal jätkub Eesti Haigekassa ja Maailmapanga grupi vaheline koostöö, et tugevdada Eesti tervishoiusüsteemi. Maailmapanga esindajad käisid Hiiumaa haiglas seetõttu, et Maailmapank annab haigekassale nõu, kuidas rahastada saare haiglat parimal moel ja kuidas neid tulemusi mõõta. Eesmärk on see, et hiidlastele on vajalik ravi alati kätte­saadav ja kvaliteetne.





Autor: Harda Roosna HAIGEKASSA

Sildid: Hiiumaa haigla, maailmapank, tervishoiusüsteem