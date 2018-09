Ettevõtted avavad uksed

Ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS) korraldab 2. oktoobril esimest korda üleeestilise avatud ettevõtete päeva. Sel päeval avavad paljud Eesti ettevõtted ukse oma telgi­tagustesse, tutvustavad oma sünnilugu, praegust töörütmi ja tulevikuplaane.

Osalevaid ettevõtteid on kõigist Eesti maakondadest. Hiiumaal avavad uksed AS Dagöplast Käinas, Kärdlas ootavad külalisi OÜ Hiiumaa Köök ja Pagar leiva-, saia- ja kulinaartoodete tsehh, elektrimaterjale, plasttooteid ja elektroonika­seadmeid valmistav AS M ja P Nurst ja OÜ Ideeklaas klaasistuudio, Käina osavalla Nõmme külas kutsub külla autoremondiettevõte OÜ Best Holding.

Avatud ettevõtete päev saab teoks EASi koostöös maakondlike arenduskeskuste, Eesti Leader liidu, Eesti kaubandus-tööstuskoja, Eesti tööandjate keskliidu ja Eesti töötukassaga.

Sildid: avatud ettevõtete päev, eas