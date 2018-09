DPD paigaldas pakiautomaadi

DPD

Transpordi- ja logistikaettevõte DPD paigaldas Selveri juurde pakiautomaadi. Sellega kokku on saarel nüüd neli paki­automaati, Omnival Kärdla keskväljakul ja Käinas ning Itella Smartpostil Selveris sees.DPD paigaldas septembri alguses üle Eesti 15 uut paki­automaati, lisaks tahetakse oktoobri lõpuks paika saada veel 17, millest üks asubki Selveri juures.





Autor: Hiiu Leht DPD

Sildid: dpd, pakiautomaat