Aasta õppija Pille Näksi rahva lemmiku konkursil

erakogu

Aasta õppija rahva lemmik 2018 finalistid on selgunud ning nüüd on kõigil võimalus “Jälle kooli” kampaania lehel www.jällekooli.ee valida 16 maakondliku esinumbri seast oma lemmik.Hiiumaa aasta õppijana on selles loetelus Pille Näksi, kelle hinnangul on oluline õppida seda, mis sind ennast huvitab. “See avab ka tööalaselt uusi võimalusi,” kinnitab ta.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna erakogu

Hiiumaa aasta õppijana on selles loetelus Pille Näksi, kelle hinnangul on oluline õppida seda, mis sind ennast huvitab. “See avab ka tööalaselt uusi võimalusi,” kinnitab ta. Aasta õppija rahva lemmik 2018 finalistid on selgunud ning nüüd on kõigil võimalus “Jälle kooli” kampaania lehel www.jällekooli.ee valida 16 maakondliku esinumbri seast oma lemmik.Hiiumaa aasta õppijana on selles loetelus Pille Näksi, kelle hinnangul on oluline õppida seda, mis sind ennast huvitab. “See avab ka tööalaselt uusi võimalusi,” kinnitab ta.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: aasta õppija, Pille Näksi