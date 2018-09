Aasta õpetaja peab oluliseks motivatsiooni

Tänavuseks Hiiumaa aasta õpetajaks valiti gümnaasiumi eesti keele õpetaja Tiiu Heldema, kes tunnustust vastu võttes soovis kõigile kolleegidele uueks õppeaastaks motivatsiooni.Neljapäeval kogunesid Hiiumaa haridustöötajad Orjakus, et jagada tunnustusi, tänada pika töökogemusega kolleege, kes ametist lahkuvad ja tervitada uusi haridustöötajaid.





Autor: Kärolyn Kivistik Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht

Sildid: aasta õpetaja, haridustöötajad, õpetaja, orjaku, Tiiu Heldema