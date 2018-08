Veel avamata seikluspargis lõhuti atraktsioon

LIIS REMMELG

Möödunud nädalal lõhuti veel avamata Kärdla madalseikluspargi üks atraktsioone – keegi on läbi lõiganud ühe rippatraktsiooni köie. Liis Remmelg MTÜst Hiiumaa Jooksugrupp, mis rada ehitab, ütles, et mitteametlikult on politseid juhtunust juba teavitatud. Tehtule antakse ametlik käik kohe, kui raja parandamise hind selgub. Hinna sees on raja paigaldanud ettevõtte esindaja uus sõit Hiiumaale ja tema tööaeg. Kärdlas Lubjaahju 3a asuvasse metsatukka paigaldas radu OÜ 3park. Tulevases madalseikluspargis saab olema kaks madalseiklusrada, millest üks mõeldud noortele ja täiskasvanutele ning teine väikelastele. Esimene on maapinnast ligi meetri, teine poole meetri kõrgusel.