Vallavalitsus küsib riigilt toetust

Hiiumaa vallavalitsus esitas kultuuriministeeriumile toetusetaotluse ja küsib riigilt tuge 7,8 miljonit eurot maksva spordikeskuse rajamiseks Kärdlasse.

“Kui esialgu oli lootus, et riik spordikeskuse rajamist toetab, õhkõrn, siis nüüd on see oluliselt kindlam,” ütles Hiiumaa valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak Hiiu Lehele. Juhataja pakkus, et esimene aeg, millal taotlusele tagasisidet võiks oodata, on septembri lõpp.

Planeeritava Hiiumaa spordikeskuse suletud neto­pind on 6075 ruutmeetrit, mille ehitusmaksumus on suurusjärgus 7 miljonit eurot. Koos projekteerimise, liitumistasude, välialade ja inventariga ulatub kogu­maksumus 8,7 miljoni euroni.

Uus spordikeskus hakkaks paiknema Kärdlas Põllu tänaval hoonestamata maal, Praeguse ajakava kohaselt ollakse valmis ehitusega alustama 2019. aasta teisel poolaastal, lisas Pihlak.

