Vägevad naised

Täna alustas oma teekonda Estonia mäele Inna Lepik, kes otsustas Eesti juubelisünnipäeva puhul koos kaaslastega vallutada koguni 6211 meetrikõrguse mäe. Reisi-seltskonnas on kümme meest ja vaid kaks naist. Nii et igati uhke ettevõtmine ja järjekordne näide sellest, kui tegusad naised meil siin Hiiumaal elavad.





