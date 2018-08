Uksed avab Peetri Pizza

Septembri esimeses pooles avab Kärdla Selveris uksed pitseeria Peetri Pizza.OÜ AG Service juhatuse liige Grete Mäeots ütles, et mõte avada Peetri Pizza Hiiumaal tekkis juba mullu novembris, kui Tallinnas avati ettevõtte esimene pitseeria. Ettevõttel on Tallinnas lõunasöögi­kohvik ja osutatakse catering teenust, lisaks on nad ka Peetri Pizza frantsiisipartner.





Autor: Kärolyn Kivistik

