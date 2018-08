Tipus ruumi vähe: karika võitsid Kosmosemutid ja Davai

61. Hiiumaa võrkpalli­turniiri karikad võitsid Kosmose­mutid ja Davai, mullused võitjad Saaremaalt pidid seekord leppima vastavalt kolmanda ja teise kohaga.Tänavusel Hiiu Lehe võrkpalli­turniiril kellelgi topelt­võitu saavutada ei õnnestunud ehkki kahel viimasel aastal ja paaril korral varemgi on karikad võitnud sama klubi või maakonna võistkonnad.Selleks, et selgitada tänavused karikavõitjad, pidasid Kärdla staadionile püstitatud üheksal väljakul 81 palli­lahingut 14 naiskonda ja20 meeskonda.Kõigile teistele näitasid seekord koha kätte mullused hõbedakoha omanikud, Kosmosemutid. Naiskond mängis koosseisus KatiNelis, Tiivi Püvi, EvelyKarvak, Evely Heliste, Kadri Kruus-Magomedov, Keesi Pära ja Triin Haidla.Teise koha saavutas tuna­mullune võitja Neemeco ja kolmas oli mullune võitja, Saaremaa naiskond.Meeste karika võitis meeskond Davai, kel varasemast auhinnakapis 2012. aasta turniiri karikas. Meeskond mängis koosseisus GeorgiKorotkov, Valeri Alekseev, Vassili Merzin, GrigoriSorgin, Dmitri Vinogradov, Dmitri Kalin ja Aleksandr Konstantinov.Mullune võitja Kaarma oli teine ja kolmas Märjamaa SK, kes võitis karika 2015. aastal.Turniiri lipu langetasid parim naismängija Keesi Pära Kosmosemuttidest ja parim meesmängija Georgi Korotkov Davaist.Parimaks naisveteraniks valiti Evely Karvak (Kosmose­mutid), parim naisjuunior oli Anna Goncharova (Davai 18+), parim meesveteran oli Dmitri Kalinin (Davai).Turniiri avamisel mängijaid tervitanud Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann ütles, et võrkpall on tema lemmik ning lubas, et järgmise turniiri teeb kaasa juba mõne meeskonna ridades.Turniiri avakõne (lk 2) pidas Hiiu Lehe peatoimetaja Harda Roosna. Hiiu Leht on maakonnalehe võrkpalliturniiri järjepidevuse kandja. Turniiri peakorraldaja on Hiiumaa võrkpalliklubi, mille eesotsas Siiri Sülla. Turniiri peakohtunik on aastaid olnud Mati Kiiver, nii ka seekord.Turniiri auhinnakarikad valmistas klaasikunstnikKalli Sein, medalid klaasikunstnik Anne-Liis Leht, diplomid OÜ Saaremaa Raadio.Turniiri toetasid Eesti Kultuurkapital, AS HRX, OÜ Hiiumaa Köök ja Pagar, Hiiumaa võrkpalliklubi, OÜ Hiiu Vill, AS Selver, Asgard Grill, OÜ Faasion.