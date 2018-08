Taastatakse neljandik tänavatest

Sel aastal taastatakse neljandik Kärdla tänavaid, mitmete tänavate elanikud peavad veel leppima aukliku kodutänavaga ja ootama, millal remondijärg nendeni jõuab.Kärdla osavalla poole pöördusid oma murega Kaare tänava elanikud, kelle kodud jäävad Loigu ja Aia tänava vahelisele lõigule. Selle Kaare tänava lõigu elanikud paigaldasid mõned aastad tagasi ise oma kuludega kanalisatsioonitrassi. Sel aastal, kui algas kanalisatsiooni ehitus ülejäänud tänaval, on suured veokid nende kodutänava auklikuks sõitnud.“Mõistan Kaare tänava elanike pahameelt hästi, aga ka parima tahtmise juures ei ole kahjuks võimalik kõike korraga teha,” ütles Kärdla osavallavanem Lauri Preimann. Tema sõnul tuli töid planeerides mingil hetkel teha rasked valikud. “Lisaks Kaare tänavale on sarnaseid halvas seisukorras ja taastamist vajavaid tänavaid Kärdlas veel, näiteks Paju, Kraavi, Tormi, Pae, Tiigi põik ja nii edasi,” loetles osavallavanem.Kaare tänava elanikega kohtudes lubas Preimann, et sel aastal vaadatakse ajutise lahendusena üle tänava löökaugud. “Silume ja täidame neid nii palju kui võimalik, aga teekatte põhjalikuma taastamise võtame plaani järgmisel aastal.”Teekatted taastatakse tänavu Tiigi, Valli, Oja, Vabaduse, Väike-Liiva, Kanarbiku, Lepiku, Rahu, Kaare ja Lodju tänaval.Osavallavanema sõnul kujunes taastamistööde peamine maht Kärdlas teostatavate vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamisega seotud tänavate katete taastamise vajadusest. “Neile lisandusid veel eelarveliste võimaluste piirides tänavad ja teelõigud, mis varasemast suurest remondivõlast tulenevalt väga halvas seisukorras,” selgitas ta.Preimann ütles, et kokku taastatakse tänavu 9 kilomeetrit tänavakatteid ehk umbes üks neljandik kogu Kärdla teede-tänavate mahust.“Arvestades teekatete [varasemate aastate – toim] remondivõlga, tee ehituse maksumust ja Kärdla osavalla eelarvelisi võimalusi, ei ole sel aastal tehtavate tööde maht üldse mitte väike,” tõdes osavallavanem.Kärdla elanikes on tekitanud küsimusi ka vee- ja kanalisatsioonitrassi ehituse järgselt juba taastatud tänavatel tehtud mahasõidud, sest need on majapidamiseti erinevad ja kohati puuduvad üldse.Preimann vastas, et projektijärgne lahendus näeb ette 30 sentimeetri pikkuse mahasõidu rajamise selleks, et sõidukid tänavale või sealt maha sõites ei murraks teekatte serva.Tema sõnul tuleb ette ka erisusi. “Kui kellelgi on hoovis olemasolev kõvakattega sissesõit ja see jääb meetri kuni pooleteise kaugusele teeservast, siis ühendatakse teeserv hoovi sissesõidu teega nii, et nende vahele ei jääks katteta teeosa,” selgitas osavallavanem.Lisaks taastatakse mahasõit pikemalt, kui töö teostaja ise on lõhkunud mahasõidu torutööde või teekatte taastamise käigus. Samuti on pikem mahasõit ehitatud neile kinnistuomanikele, kes selleks ise soovi avaldanud ja tööd arve alusel kinni maksnud.

Kärdla tänavate remondikulud

2009 14 265 eurot

2010 32 388 eurot

2011 1072 eurot

2012 23 669 eurot

2013 472 086 eurot (Rookopli ja Sadama tänav)

2014 82 694 eurot (Sadama tänav)

2015 5780 eurot

2016 18 691 eurot

2017 282 122 (Kärdla põhikooli parkla, Marja, Linnumäe, Kooli, Uus, Hiiu ja Väike-Sadama tänav)

2018 850 000 eurot (sh 400 000 eurot Kärdla osavalla eelarvest ja 450 000 eurot Kärdla veevärgi eelarvest)

Allikas: Hiiumaa vald

Taastatakse 9 km katteid

Miks mahasõidud erinevad?

