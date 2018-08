SEB panga reklaam eksitas

Peale SEB panga Kärdla kontori sulgemist seisis kesk­väljakul suur reklaam kirjaga, et pangakontori külastamiseks ei pea sa isegi mitte Tallinna minema – päris nii see ikkagi pole.

SEB pank sulges 1. augustist oma Kärdla kontori ja pakub teenust hiidlastele video vahendusel. Samas on aga ikkagi olukordi, mil peab pangakontorisse kohale minema.

Hiiu Lehe poole pöördus Ragne Kalmet, kelle sõnul peavad hiidlased, kes näiteks abiellunud ja nime vahetanud, sõitma ikkagi mandrile SEB kontorisse, et oma nimi ka pangas muuta. “Kui klient seda ei tee, siis jääb ta ilma näiteks sotsiaaltoetustest, mis ei laeku, sest pangas on nimi vana, aga sotsiaalamet võtab andmed registrist,” rääkis Kalmet.

“Abielluda ja IDkaarti saab vahetada kohapeal, aga pangaga asi nii lihtsalt ei lähe ja hetkel ei paku SEB ka ühtegi alternatiivset lahendust,” oli Kalmet nördinud.

Samas olukorras on ka lapsevanemad, kes soovivad oma lapsele esimest pangakaarti taotleda, sest ka seda saab teha vaid pangakontoris kohapeal.

Hiidlastele lähim SEB panga kontor asub aga Haapsalus ja sinna sõit tähendab saareelanikele lisakulu.

SEB panga kommunikatsioonijuhi Julia Piilmanni sõnul töötab SEB oma digikanalite arendamisel pidevalt. “Loodetavasti saavad need üksikjuhtumid lähitulevikus lahendatud,” märkis ta.

Piilmanni sõnul on tõesti abielu ja nimevahetus erijuhtum ja seda video vahendusel teha ei saa. “Loodetavasti ei juhtu seda elus nii tihti, et pangakontori külastamine oluliselt protsesse takistaks,” ütles Piilmann.

Kommunikatsioonijuht rääkis, et abiellumise järel nime vahetanud poolele jääb mõistlik ajavaru, mille jooksul saab kõik vajalikud tehingud teostada ilma, et peaks spetsiaalselt ainult kontorikülastust planeerima, vaid selle saab ühildada mõne muu vajaliku mandrilkäiguga. “Mis puudutab alaealisele lapsele kaardi tellimist või uuendamist, samuti nõustamist, ettevõttele või lapsele konto avamist, siis nende küsimuste lahendamiseks sobib ilusti videokõne,” selgitas Piilmann. Ta lisas, et ainuke asi, mida hetkel video teel lahendada ei saa, on esmase kaardi koju tellimine. “Oma lapse esimesele kaardile peaks järgi minema ikkagi kontorisse, kuid SEBs oleme juba töötamas selle kallal, et aasta lõpuks saaks iga klient endale kaardi koju tellida.”

