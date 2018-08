Rukki kanali süvendustööd algavad niipea kui ilm lubab

Rukki kanali hooldussüvendustööde hanke võitnud Insener­ehituse AS teatas kolmapäeval, et on tööks valmis, ent muutlike ilmastikutingimuste tõttu pole olnud võimalust süvendamisele eelnevate tuukritöödega alustada.

Süvendustööd tellinud veeteede ameti hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuse juhataja Kaidi Katus ütles eile päeval, et õhtuks selgub, kas töödega saab alustada.

Katuse sõnul tõstetakse tuukritööde käigus merepõhjast esmalt üles suuremad kivid ja esemed ning seejärel on võimalik alustada hooldussüvendustöödega.

Süvendustööd toimuvad öisel ajal ja parvlaevaliiklust ei sega.

3. augustil allkirjastasid veeteede amet ning riigihanke võitnud pakkuja Insenerehituse AS lepingu Rukki kanali süvendus- ja hooldustöödeks. Tööde eesmärk on saavutada kanali minimaalseks sügavuseks 5,2 meetrit, mis tagaks parvlaevaliikluse mandri ja Hiiumaa vahel ka madala vee­taseme korral. Sügavused on arvestatud uue kõrgussüsteemi ehk Amsterdami nulli alusel.

Tööde maksumus on 650 000 eurot, millele lisandub käibe­maks 130 000 eurot. Vastavalt vee erikasutusloale peavad kõik tööd olema tehtud 15. oktoobriks.

Autor: Hiiu Leht Rukki kanali hooldussüvendustööde hanke võitnud Insener­ehituse AS teatas kolmapäeval, et on tööks valmis, ent muutlike ilmastikutingimuste tõttu pole olnud võimalust süvendamisele eelnevate tuukritöödega alustada.

Süvendustööd tellinud veeteede ameti hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuse juhataja Kaidi Katus ütles eile päeval, et õhtuks selgub, kas töödega saab alustada.

Katuse sõnul tõstetakse tuukritööde käigus merepõhjast esmalt üles suuremad kivid ja esemed ning seejärel on võimalik alustada hooldussüvendustöödega.

Süvendustööd toimuvad öisel ajal ja parvlaevaliiklust ei sega.

3. augustil allkirjastasid veeteede amet ning riigihanke võitnud pakkuja Insenerehituse AS lepingu Rukki kanali süvendus- ja hooldustöödeks. Tööde eesmärk on saavutada kanali minimaalseks sügavuseks 5,2 meetrit, mis tagaks parvlaevaliikluse mandri ja Hiiumaa vahel ka madala vee­taseme korral. Sügavused on arvestatud uue kõrgussüsteemi ehk Amsterdami nulli alusel.

Tööde maksumus on 650 000 eurot, millele lisandub käibe­maks 130 000 eurot. Vastavalt vee erikasutusloale peavad kõik tööd olema tehtud 15. oktoobriks.

Sildid: hange, hooldus, Rukki kanal, süvendustööd