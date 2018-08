Ratas toetas spordikeskuse plaani

FACEBOOK

Esmaspäeval käis Hiiumaal peaminister Jüri Ratas, kes tutvus Hiiumaa spordikeskuse asukoha, arhitektuurikonkursi võidutöö ja rahastusvajadusega.“Arutasime täna Hiiumaa vallajuhtide ja kohaliku spordielu eestvedajatega, kuidas edasi liikuda Hiiumaa spordikeskuse rajamisega. Pean väga oluliseks, et kõigis Eesti maakondades oleks tagatud korralikud ja kättesaadavad spordivõimalused nii noortele kui täiskasvanutele,” kirjutas peaminister peale kohtumist oma sotsialalmeedia kontol.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna FACEBOOK

“Arutasime täna Hiiumaa vallajuhtide ja kohaliku spordielu eestvedajatega, kuidas edasi liikuda Hiiumaa spordikeskuse rajamisega. Pean väga oluliseks, et kõigis Eesti maakondades oleks tagatud korralikud ja kättesaadavad spordivõimalused nii noortele kui täiskasvanutele,” kirjutas peaminister peale kohtumist oma sotsialalmeedia kontol. Esmaspäeval käis Hiiumaal peaminister Jüri Ratas, kes tutvus Hiiumaa spordikeskuse asukoha, arhitektuurikonkursi võidutöö ja rahastusvajadusega.“Arutasime täna Hiiumaa vallajuhtide ja kohaliku spordielu eestvedajatega, kuidas edasi liikuda Hiiumaa spordikeskuse rajamisega. Pean väga oluliseks, et kõigis Eesti maakondades oleks tagatud korralikud ja kättesaadavad spordivõimalused nii noortele kui täiskasvanutele,” kirjutas peaminister peale kohtumist oma sotsialalmeedia kontol.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Jüri Ratas, peaminister, spordikeskus