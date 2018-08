Rahuoja pärjati harrastajate Eesti meistriks takistussõidus

Celine Lannusalu

Nädalavahetusel Ruilas peetud takistussõidu Eesti meistrivõistlustel ja harrastajate meistrivõistlustel saavutas Hiiumaa ratsaspordi­klubi sportlane Riinu Rahuoja ratsul Baron Abruka Eesti harrastajate meistri tiitli.Riinu Rahuoja treeneriteks on teenekas ratsutaja ja treener Pille Elson ning Jekaterina Soiver. Võistleb ta kaheksaaastase halli ruuna Baron Abrukaga, kellega võitis 2016. aastal Porche karikasarja.Ruilas sõitsid harrastajad mõlemal päeval parkuuri kõrgusega 105 sentimeetrit puhtusele ja kiirusele. Peale esimest võistluspäeva viskas Rahuoja nalja, et püüdis päev varem hobuse metsast lassoga kinni ja järgmisel päeval sõitis end esimeseks. “Eile ei tahtnud Baron end kuidagi kätte anda ja püüdsin teda koplist jah tükk aega,” ütles Rahuoja Ratsaspordiliidukodulehel ilmunud intervjuus. Võistlus sujus Rahuoja sõnul hästi ja muidu keevaline hobune oli enda kohta väga rahulik. “Baron ei passinud täna midagi ja hea oli sõita. Üks pööre viiendale tõkkele oli meil veidi kohmakas, aga muidu läks kõik plaanipäraselt. Homme on uus võistlus ja eks paistab, mis tuleb.”Kokkuvõttes võitis Rahuoja mõlema päeva sõidud, esimese osavõistluse ajaga 52,08, teise ajaga 57,95. Teisele kohale sõitsid end Karin Peks (Pärnumaa RSK) ja Panchita ning kolmandaks tulid Grete-Brit Kuusik (Pärnu­maa RSK) ja Bridney.