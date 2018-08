Räämas õpilaskodu saab uue ilme

HARDA ROOSNA

Viimati värviti hoonet 14 aastat tagasi, mil vana koolihoone õpilaskoduks ümber ehitati. Kärdla põhikooli majandus-juhataja Anni Kingsepp ütles, et tänavuseks on kooli eelarvesse välisviimistluseks planeeritud 17 000 eurot, mis peaks olema piisav, et teha korda fassaadi puitosa, uksed ja aknad. Kivifassaadi krohvimine ja lupjamine koos puhastamisega on plaanis kirjutada järgmise aasta eelarvesse. Praegu käib hoone puitosa vanast värvist puhastamine. Kuna hoone on muinsuskaitse all, on töödele seatud eritingimused ning tegevus toimub muinsuskaitsespetsialist Karin Kirtsi järelevalve all. Töid teeb OÜ Hiiu Ilu.