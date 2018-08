Põhikooli direktoriks saab Kagadze

erakogu

Konkursikomisjon valis Kärdla põhikooli direktoriks Margit Kagadze. Komisjoni juht Reili Rand ütles, et Kagadzel oli väga selge nägemus kooli edasisest arengust ning tema kasuks räägib ka pikaaegne kogemus õpetaja ja juhina.Kooli senine direktor Valeri Gramakovski astus ootamatult tagasi vastuolude tõttu kümnekonna õpetajaga. Margit Kagadze ütles, et muidugi teevad sellised asjad ettevaatlikuks, kuid ta kavatseb minna edasi sealt, mis praeguseks on tehtud: “Kooliuuenduslikud asjad ei saa seisma jääda ja Hiiumaa koolid peavad ajaga kaasas käima, muudatuste kõrval aga ei tohi unustada seda head, mis koolis olemas.”Eelmisel Kärdla põhikooli juhi konkursil märtsis 2016 jäi Kärdla põhikooli juhiks pürginud Kagadze Gramakovskile napilt alla.Oktoobri alguseni töötab Kagadze veel Hiiumaa gümnaasiumi õppenõustajana ning seni on põhikooli direktori kohusetäitja õppealajuhataja Ivi Remmelg.