Orjaku kalasadam laieneb

Käina osavallavalitsuse ja Mereküla kalurite klubi lahendavad praegust paadikohtade nappust, laiendades cat 30 kalapaadi koha võrra Kassari poole.Praegu rajatakse väikepaatide bassein, millega luuakse kümme paadikohta kuni 6 meetri pikkuste paatide sildumiseks ning kaks ajutist paadikohta betoonkai kõrval. Selleks süvendatakse sadama akvatooriumi 1,7meetrini, rajatakse kaid ja kaldakindlustused ning betoonkai ja slipp. Kui kõik valmis, peab süvendatud sadamabassein mahutama 30 uut paadikohta.Töid alustati aprillis ning juulikuust on ekskavaatorid mütanud Orjaku külamaja kõrval. “Süvendustöid vee-erikasutus­loa piirangute tõttu enne juulit teha ei tohtinud,” selgitas projektijuht Tiivi Lipp. Praegu on süvendustööd lõpusirgel, teha on jäänud veel umbes 10 protsenti.Kokku tehakse süvendustöid enam kui 6000 ruutmeetri suurusel alal. Väikepaatide basseini projekteeritud sügavus on 1,7 meetrit ja süvendustööde maht u 7800 kuupmeetrit.Kogu väljakaevatud pinnas kasutatakse kohapeal täiteks, osa maismaa ja osa mere täiteks kaldakindlustuse kujundamisel. Töid teeb ASi Tariston Hiiumaa osakond ja kogu lepingu järgi on ehitusajaks kokku üks aasta, ehitustööd peaksid põhiosas valmima septembris-oktoobris.Orjaku kalasadama väikepaadisadama osa ehitusmaksumus on ligi 175 000 eurot, millele lisandub käibemaks.Teises osas luuakse Orjaku sadamas merepäästealane võimekus kiireks reageerimiseks. Selleks ehitatakse välja sadama merepäästeslipp koos slipi teeninduskai, slipikäru, vintsi, elektri-ja veevarustusega, samuti rajatakse slipi juurdepääsutee.