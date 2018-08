Orienteerujad Tallinnas edukad

Juuli lõpus toimunud Tallinna orienteerumisnädal oli põnev spordiüritus, kus võimalik harrastada kolme distsipliini. Reedel toimus sprint linnakaardil, nädalavahetusel joosti metsamaastikul, laupäeval joosti lühirada ja pühapäeval juba 13. korda legendaarset 100 kontrollpunkti jooksu. Nii reedel kui ka laupäeval jagati põhiklassis maailma edetabeli punkte.

Kõige väiksematest astus hiidlaste eest välja Atso

Kesküla, kes M8 nöörirajal tegi tublid tulemused nii esimeses (1840 m ja 7 kp) kui teises etapis (1620 m ja 9 kp) ning saavutas esikoha.

M18 klassis oli väljas Hiiumaa spordikooli vilistlane Kustu Künnapas, kes Pikknõmme lühirajal saavutas esikoha.

W12 klassis tuli kolme päeva kokkuvõttes Helisa Tartu väga tublile neljandale kohale, saades esimesel päeval kuuenda, teisel seitsmenda ja kolmandal päeval kolmanda koha. Samas klassis võistlesid Kätlin Mast ja Liisi Koppel ainult teisel päeval lühirajal, kus Liisi sai kolmanda ja Kätlin kuuenda koha. Herta Kesküla osales samas klassis nii lühirajal, kust tuli teine koht kui ka 100 kontrollpunkti jooksus, kus samuti sai teise koha. Herta Keskülal kahjuks üks võistlus tühistati ja kolme päeva kokkuvõttes ta tulemust ei saanud.

W14 klassis oli tubli Maria Eller, kes kolme päeva kokkuvõttes tõi koju esikoha.

W16 klassis sai Eliise

Kesküla kolme päeva kokkuvõttes kolmanda koha, kõige olulisemalt etapilt, lühirajalt, tuli koguni teine koht. Helena Maripuu startiski ainult lühi­rajal, kus ta edestas Eliise Kesküla, võites esikoha.

W18 klassis startisid Marta Eller ja Triin Helimets samuti ainult teisel päeval, Marta tuli teisele ja Triin kolmandale kohale.

W45 klassis startis Hiiumaa spordikooli treener Kristi

Heilman teisel päeval lühirajal, tuues Hiiumaale oma võistlusklassis kuuenda koha. Teine treener, Anu Saue startis W65 klassis samuti lühirajal, võideldes end hõbemedalile.

Meie jaoks kõige olulisem oligi lühirada ehk teise päeva jooks, mille punktid lähevad ka PrintCenteri karika arvestusse, mida treener Anu Saue kirjeldas nii: “Orienteerujate noortekarikas on läbi suve toimuv võistlussari, mille osavõistluste tulemustel selgitatakse hooaja lõpuks igas vanuseklassis parimad.”

Hiiumaa noortest on selles arvestuses praeguse seisuga Kustu Künnapas teisel kohal (M18), N12 klassis on Herta

Kesküla esikohal, Helisa

Tartu neljas, Kätlin Mast viies ja Liisi Koppel 13, N14 klassis on Maria Eller teisel kohal, N16 klassis on Eliise

Kesküla neljas, Helena

Maripuu viiendal ja Siiri Talts seitsmendal kohal, N18 klassis on Triin Helimets kolmandal ja Marta Eller kümnendal kohal. Nöörirajal, kus võistles Marta Maripuu noortekarika arvestust ei peeta.

Sildid: Orienteerumine