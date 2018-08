Õpetajast sõltub palju

Meie koolide õpilaste arv tegi läbi korraliku languse aastatel 2005–2012, kui see kukkus pooleteise tuhandelt alla tuhande. Sellest ajast on olukord stabiliseerunud ja viimased viis aastat on saare koolide õpilaste arv olnud üle 800, viimasel kahel aastal kerge tõusu­trendiga. Tänavu läheb meil kooli 840 last, mullune arv oli 821.

Hiiumaa elanike arv kasvas eelmisel aastal peale 23 aasta pikkust langust. Viimaste kuude statistika näitab, et see ei olnud juhus, vaid trend – saare elanike arv on kasvanud kõigil suvekuudel.





