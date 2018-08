Ootame külalisi

Sel nädalavahetusel Hiiumaa elanikkond vähemalt kahekordistub. Saabuvad Hiiumaa kohvikutepäeva külalised ning neljal päeval avatakse üle kogu saare ligi 30 kohvikut, pluss peresöömaajad. Kärdla ratsupäevadele tulevad ratsutajad ja ratsaspordihuvilised. Pühalepa muusikafestivalile klassikalise muusika austajad. Kärdlas laulab Naised Köögis, Kalanas Ott ja Ines.

Meil on palju pakkuda nii saarele tulijaile kui saarel olijaile. Hoiame pöialt, et TS Laevad selle suure hulga inimeste ja hobuste üleveoga ilusti hakkama saaks.

Eile tegi valitsus otsuse, et riigihankel kallinenud Rukkirahu süvendustöödeks antakse lisaraha. Nii saab saarele ja saarelt ära ka madalama veeseisuga.

Tänases lehes selgitab Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg, kellele ja milleks on vaja Käina Tuuletorni – ikka selleks, et saare külalistel oleks midagi põnevat vaadata ja ka kohalike inimeste elu saaks parem.

Esmaspäeval oli saarel üllatuskülaline, peaminister Jüri Ratas, kes Põllumäel tutvus Hiiumaa spordikeskuse ehitusplaanidega ja andis lootust, et riigi lisaraha selleks ehituseks tuleb.

Mäletate veel aega kui Kärdla Linnumäel oli igav liiv ja tühi väli – ei hobusetalle ega Selverit, loomakliinikust rääkimata ja hiidlasi elas saarel rohkem kui käis turiste. Nüüd on teistpidi, sest ajad muutuvad.

