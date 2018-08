Oma paradiisi patrioot

Nii ütleb enda kohta MTÜ Kärdla nukuteater juht Kersti Ojasalu, kelle missiooniks hoida elus Kärdla nukuteatrit ja teha korda selle maja.Kärdlas Uus tn 1 asuv maja on ehitatud Emmastes Ole külas aastal 1931 ja toodud Kärdlasse 1951. Omanikud on Kanadas elavad Holmbergid ning rendileping nukuteatriga kehtib 2030. aastani. Tänavu manalateele lahkunud Lea Sibul-Poola asutatud Kärdla nukuteater kolis majja 2010. aastal.





Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

Sildid: Kärdla nukuteater, Kersti, Ojasalu, remont