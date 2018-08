Ministri tunnustuse pälvisid Pruul ja Karavin

Eile tunnustas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva Estonia teatri Valges saalis aktiivseid eakaid, kes on andnud olulise panuse kogukonna elu edendamisse. Hiiumaalt pälvisid tunnustuse Aimi Pruul ja Mare Karavin, tunnustuse sai 41 eakat üle kogu Eesti.

Pruuli kohta märgitakse, et ta on Emmaste osavallas

üks silmapaistvamaid kogu­konna eestvedajaid: vabatahtlikuna juhtinud Emmaste päevakeskust ja organiseerinud ettevõtmisi ja sündmusi. Aimi on kutsunud päevakeskuse tegevusse osalema eakaid, kes äsja pensionile jäänud, ja peab väga tähtsaks põlvkondade lõimumist. Nii tähistatakse tema eest­vedamisel igal aastal

1. juunil lastekaitsepäeva ja eakad küpsetavad lastele koolis pannkooke.

Karavini kohta öeldakse, et ta on Hiiumaa pensionäride ühenduse ette­võtmiste aktiivne korraldaja ja juhendaja ning võrratu projektide kirjutaja. Tänu tema ettevõtlikkusele on Hiiumaa seenioride vaba aja sisustamise võimalused mitmekesised, huvitavad ja harivad. 2014 pälvis ta konkursi “Aastad täis sära ja väärikust” persooni aunimetuse. Karavin on ka aktiivne tervisesportlane ning ta on öelnud, et talle on tähtis oma kodulinna Kärdla ja Hiiu maakonna eluolu ja areng.

Sel aastal tunnustatavaid valides väärtustati eriti kogukonnatööd, oma piirkonnas silma paistnud ühistöö eestvedajaid või aktiivseid tegijaid.

