Maakonnaliinide hanke võitis GoBus

Kolmapäeval tunnistas Hiiumaa vallavalitsus maakonna avaliku bussiliiniveo hankel edukaks ASi GoBus pakkumuse liinikilomeetri hinnaga 95,4 senti. Tingimustele vastasid ka ülejäänud kolm pakkumist, kuid need olid kõrgema hinnaga: praegune vedaja, AS Hansa Bussiliinid pakkus liinikilomeetri hinnaks 99,8 senti, AS Hansabuss 107,6 senti ja OÜ ATKO Liinid 112,0 senti. Kõik hinnad on toodud ilma käibemaksuta.

Vallavalitsuse korraldust on õigus kümne päeva jooksul vaidlustada riigihangete vaidlustuskomisjonis.

Hiiu maakonna riigihange avalikuks bussiliiniveoks aastateks 2019–2021, mille eeldatav maksumus

1,91 miljonit eurot, kuulutati välja juba mullu detsembris. Hange venis, kuna praegune vedaja AS Hansa Liinid vaidlustas hanketingimused kõigis kolmes kohtuastmes.

Enne ASi Hansa Liinid (algse nimega AS Mulgi Reisid) teenindas Hiiu maakonna bussiliine AS GoBus.

