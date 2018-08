Maailmakoristuspäeva tiim kutsub inimesi prügi kaardistama

Enne veel, kui 15. septembril alustavad ligi 150 riiki üle maailma Eesti juhtimisel maakera koristamist, on kõik oodatud appi prügi kaardistama.

Autor: Kärolyn Kongi Erakogu



Sildid: Maailmakoristuspäev, prügi, prügi kaardistamine