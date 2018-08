Lood lihtsate asjade võlust ehk Heli ja Järvi, Margusest rääkimata

Sel neljapäeval, 9. augustil kell 19 saab Orjaku külamajas kuulata humoorikaid hiiukeelseid luuletusi ja muhedaid lugusid elust enesest.Hiiumaale tuleb luulekogu “Ole ise” autor, Soome menukaim luuletaja Heli Laaksonen, kes lisaks on ka suurepärane esineja. Rahva ees on ta koos Hiiumaa oma näitleja Margus Taboriga, kes Heli luuletused mõnusas hiiu keeles ette kannab. Sõna ütleb sekka ka luuletuste tõlkija Järvi Kokla.





Autor: Hiiu Leht Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: Heli Laaksonen, luulekogu, ole ise