Liigirikkad teeservad

Palun oota...

Õngult põhjas algavad liivased männimetsased luitemaastikud. Kõige selle keskel kulgev lubjakruusast kuhjatud maanteetamm on aga loonud võimaluse sootuks teiseilmelisele taimestikule.

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Tapio Vares Tapio Vares | Hiiu Leht



Palun oota... Õngult põhjas algavad liivased männimetsased luitemaastikud. Kõige selle keskel kulgev lubjakruusast kuhjatud maanteetamm on aga loonud võimaluse sootuks teiseilmelisele taimestikule. Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: liigirikas, Õngu, tulikas