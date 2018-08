Lepik: Õnn olla üks eestlastest Estonia tipul

Estonia mäetipp 2018

Inna Lepik, kes koos üheksa kaaslasega vallutas 22. augustil Pamiiri mäestikus asuva 6211meetrise Estonia mäetipu, ütles, et tippu jõudes oli tunne ülev ja pidulik.“Tipp ise oma valges hiilguses oli imeline ja kusjuures nii suur, et kogu Hiiu rahvas mahuks korraga peale,” jagas Inna Lepik muljeid Hiiu Lehega.





Autor: Harda Roosna Estonia mäetipp 2018

