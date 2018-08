Lennuteenuse hankel neli taotlust

Eile kella 11ks laekus maanteeameti Tallinna-Kuressaare-Tallinna ja Tallinna–Kärdla–Tallinna lennuliinil avaliku liiniveo teostamise ja teenindamise hankele neli taotlust hankel osalemiseks.

Taotluse saatsid 1994. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev AS Airest, praegune vedaja Leedu päritolu firma Transavia-baltika, ühistaotluse tegid Eesti rahvuslik lennufirma AS Nordic Aviation Group ja selle tütarfirma OÜ Regional Jet, neljandaks pakkujaks oli mullu oktoobris asutatud Eesti omanike OÜ NyxAir.

“See on vaid taotluste esitamine – tegemist on kaheetapilise hankega, see tähendab, et pakkumused, kus selgub maksumus, lennukitüübid ja muu, esitatakse hiljem, ilmselt septembri esimeseks pooleks,” selgitas Hiiumaa valla ühistranspordi

ja riigihangete spetsialist Piret Sedrik.

Maanteeamet otsib vedajat Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidele alates järgmise aasta kevadest, mil praeguse vedaja leping lõpeb.

Sedrik lisas, et juulikuu reisijate arv Hiiumaa lennuliinil oli lähiaastate võrdluses rekordiline – teenust kasutas 1311 reisijat. Juulis toimus 55 lendu, üks jäi ilma tõttu ära.

Autor: Harda Roosna Eile kella 11ks laekus maanteeameti Tallinna-Kuressaare-Tallinna ja Tallinna–Kärdla–Tallinna lennuliinil avaliku liiniveo teostamise ja teenindamise hankele neli taotlust hankel osalemiseks.

Taotluse saatsid 1994. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev AS Airest, praegune vedaja Leedu päritolu firma Transavia-baltika, ühistaotluse tegid Eesti rahvuslik lennufirma AS Nordic Aviation Group ja selle tütarfirma OÜ Regional Jet, neljandaks pakkujaks oli mullu oktoobris asutatud Eesti omanike OÜ NyxAir.

“See on vaid taotluste esitamine – tegemist on kaheetapilise hankega, see tähendab, et pakkumused, kus selgub maksumus, lennukitüübid ja muu, esitatakse hiljem, ilmselt septembri esimeseks pooleks,” selgitas Hiiumaa valla ühistranspordi

ja riigihangete spetsialist Piret Sedrik.

Maanteeamet otsib vedajat Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidele alates järgmise aasta kevadest, mil praeguse vedaja leping lõpeb.

Sedrik lisas, et juulikuu reisijate arv Hiiumaa lennuliinil oli lähiaastate võrdluses rekordiline – teenust kasutas 1311 reisijat. Juulis toimus 55 lendu, üks jäi ilma tõttu ära.

Sildid: hange, lennuteenus