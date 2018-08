Lennuraja asfalt saab maha homme õhtuks

Kärdla lennujaama radadele kulub 8000 tonni asfalti, aga töö käib ruttu – reedel alustati ja homme õhtuks on kõik valmis.Eile käis töö lennuväljal täie hooga. Projekti järgi on 1520 meetri pikkusele ja 30 meetri laiusele lennurajale ette nähtud paigaldada 8000 tonni. Üks paan, mille laius 5 meetrit ja paksus 6 sentimeetrit “kaalub” üle 1000 tonni. Ühe paani mahapanek võtab laoturil aega umbes kuus tundi ning täna pannakse maha kuues ja viimane paan.





Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

Sildid: asfalt, Lennujaam, lennurada