Leigri aasta õppeasutuse juhi nominent

Arno Mikkor

Kolmapäeval kuulutas haridus- ja teadus­minister Mailis Reps haridusjuhtide vastu­võtul välja Aasta Õpetaja 2018 nominendid. Hiiumaalt pälvis aasta õppeasutuse juhi nominatsiooni Palade põhikooli direktor Antti Leigri.Antti Leigri iseloomustuses on kirjas, et ta on koolijuht, kes teinud tööd selle nimel, et Suuremõisa ja Palade lastel oleks võimalik käia kodulähedases koolis.





Autor: Kärolyn Kivistik Arno Mikkor

Sildid: aasta õpetaja, Antti Leigri, nominent