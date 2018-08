Lasterikaste perede liit kogub koolitarbeid

Eesti lasterikaste perede liit (ELPL) kogub üheksandat aastat suurperede lastele koolitarbeid heategevusliku annetuskampaaniaga “Lapsed kooli”. Annetusi saab teha 41 Selveris üle Eesti, sealhulgas ka

Hiiumaa Selveris.

Tänavune “Lapsed kooli” kestab 9.–12. augustini. Annetusi saab teha nelja-päeval ja reedel kella 16–19ni ning laupäeval ja pühapäeval kella 11–15ni.

ELPL president Aage Õunapi sõnul saab algatust toetada mitmel moel. Näiteks poetades annetuskastidesse mõne ostetud kooliasja või tulles appi vabatahtlikuna annetusi koguma. “Nii peredel kui kampaania organiseerijatel on siiras rõõm mõlemast heateost,” kinnitas Õunap.

Annetusi on saab teha Selverites Tallinnast Võruni ja Narvast Saaremaani. Igas piirkonnas kogutud asjad jagatakse just selles maakonnas elavatele peredele. Annetatud esemed jagavad ELPLi liikmed laiali hiljemalt septembri esimestel nädalatel.

Läinud aastal koguti 595 vabatahtliku kaasabil

51 789 koolitarvet.

Autor: Kärolyn Kongi Eesti lasterikaste perede liit (ELPL) kogub üheksandat aastat suurperede lastele koolitarbeid heategevusliku annetuskampaaniaga “Lapsed kooli”. Annetusi saab teha 41 Selveris üle Eesti, sealhulgas ka

Hiiumaa Selveris.

Tänavune “Lapsed kooli” kestab 9.–12. augustini. Annetusi saab teha nelja-päeval ja reedel kella 16–19ni ning laupäeval ja pühapäeval kella 11–15ni.

ELPL president Aage Õunapi sõnul saab algatust toetada mitmel moel. Näiteks poetades annetuskastidesse mõne ostetud kooliasja või tulles appi vabatahtlikuna annetusi koguma. “Nii peredel kui kampaania organiseerijatel on siiras rõõm mõlemast heateost,” kinnitas Õunap.

Annetusi on saab teha Selverites Tallinnast Võruni ja Narvast Saaremaani. Igas piirkonnas kogutud asjad jagatakse just selles maakonnas elavatele peredele. Annetatud esemed jagavad ELPLi liikmed laiali hiljemalt septembri esimestel nädalatel.

Läinud aastal koguti 595 vabatahtliku kaasabil

51 789 koolitarvet.

Sildid: "Lapsed kooli", ELPL, koolitarbed, tagasi kooli