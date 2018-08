Lastega pered saavad nõu silmast silma

erakogu

Septembrist saavad õppinud juristilt silmast silma nõu küsida Hiiumaa lastega perede vanemad ja seda täitsa tasuta. “Kui eelmistel aastatel toimus nõustamine skaibi vahendusel, siis nüüd on väga hea võimalus saada nõu otse advokaadilt endalt,” teatas Hiiumaa lastekaitse ühingu juhatuse liige Anu Pielberg.Nõustajaks on vande­advokaat Ene Ahas, kes kolis saarele elama augustis. Tema töökoht on Keskväljak 3 asuva nn postimaja teisel korrusel, kus asub advokaadi­büroo Pormeister Hiiumaa osakond. Samas toimub ka nõustamine.Ahas on Lastekaitse liidu ja Eesti advokatuuri projektiga “Hea nõu lastega peredele” seotud projekti algusest alates, s.o aastast 2010. Tasuta on ta nõustanud Tallinnas ja Hiiumaal. “Hiiumaa elanikke olen advokaatidest kõige enam juhtunud just mina nõustama, siiani skaibi teel. Nüüd, kus olen ise Hiiumaal, on loomulik, et nõustan siin kohapeal,” rääkis Ahas Hiiu Lehele.Lisaks on ta valmis pakkuma lepitust ehk perekonnavaidluse kohtuvälist lahendust. “Tegutsen lepitajana, mis tähendab seda, et aitan jõuda kompromissile nii perekonnavaidlustes kui ka muudes vaidlustes. Erinevalt perelepitusest kohtun perekonnaasjades lapsega ja esitan ise lepitajana pärast vanemate ja lapse ärakuulamist omapoolse kompromiss­lahenduse ning pärast kokkuleppe sõlmimist selgitan lapsele kokkuleppe sisu, uut elukorraldust,” selgitas Ahas. “Samuti jään ka pärast kompromissi sõlmimist perele kontaktisikuks, läbi kelle saab üksikud erimeelsused, arusaamatused ära lahendada enne suurema tüli tõusmist.”Ahas on ka Kaitseliidu tegevliige Küberkaitseüksuses ja reservohvitser ning viimased kolm aastat oli Kaitseliidus vabatahtlik noortejuht Harjumaal. Noortega tegemisi on tal plaan jätkata ka saarel.Ahas on spetsialiseerunud peamiselt tsiviilasjadele nagu perekonna- ja pärimisasjad, kaasomandi lõpetamisega seotud ja erinevad võlaõiguslikud, ärivaidlused ning alaealistega seonduvad vaidlused.