Kuumalaine purustas soojarekordi

Riigi ilmateenistuse andmetel ei ole Ristna ilmajaamas kehtivaid kuumarekordeid veel üle löödud, kuid Heltermaa rekord kerkis esmaspäeval 0,3 kraadi võrra.Kõpu poolsaare Kalana külas asuvas Ristna ilmajaamas on kõrgeimaks õhutemperatuuriks mõõdetud 31,5 kraadi 30. juulil 2003 ja 4. augustil 2014. Tänavune soojamaksimum Ristna jaamas on 30,6 kraadi ja see mõõdeti esmaspäeval.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: kuumalaine, kuumarekordid