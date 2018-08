Koolide avaaktused

Emmaste põhikooli, Käina kooli, Kärdla põhikooli ja Hiiumaa gümnaasiumi kooliaasta avaaktus on 1. septembril kell 10.

Hiiumaa gümnaasiumi ja Kärdla põhikooli ühine kooliaasta ava­aktus algab 1. septembril kell 10 Linnapargis, vihma korral kultuurikeskuses. Rongkäiguks kogunetakse Pritsumaja parklasse kell 9.45. Esimene klass ja abituurium kogunevad Kärdla põhikooli fuajees kell 9.30. Pärast aktust lähevad Kärdla põhikooli õpilased klassi­juhataja- tundi ja Hiiumaa gümnaasium koguneb gümnaasiumi terrassile direktori tervituseks.

Rudolf Tobiase nimeline Kärdla Muusikakool alustab õppeaastaga 2. septembril kell 12.

Lauka põhikooli ja Palade põhikooli aktus on 3. septembril kell 9, Suuremõisa lasteaed-põhikooli aktus 3. septembril kl 12.

Hiiumaa gümnaasiumi mittestatsionaarses õppes algab õppetöö 4. septembril kell 8.15 Suuremõisa lossis. Ava­aktus on 1. septembril kell 10 Linnapargis, vihma korral Kärdla kultuurikeskuses koos põhikooli ja gümnaasiumiga. Pärast aktust toimub klassijuhatajatund ruumis 309.

Autor: Hiiu Leht Emmaste põhikooli, Käina kooli, Kärdla põhikooli ja Hiiumaa gümnaasiumi kooliaasta avaaktus on 1. septembril kell 10.

Hiiumaa gümnaasiumi ja Kärdla põhikooli ühine kooliaasta ava­aktus algab 1. septembril kell 10 Linnapargis, vihma korral kultuurikeskuses. Rongkäiguks kogunetakse Pritsumaja parklasse kell 9.45. Esimene klass ja abituurium kogunevad Kärdla põhikooli fuajees kell 9.30. Pärast aktust lähevad Kärdla põhikooli õpilased klassi­juhataja- tundi ja Hiiumaa gümnaasium koguneb gümnaasiumi terrassile direktori tervituseks.

Rudolf Tobiase nimeline Kärdla Muusikakool alustab õppeaastaga 2. septembril kell 12.

Lauka põhikooli ja Palade põhikooli aktus on 3. septembril kell 9, Suuremõisa lasteaed-põhikooli aktus 3. septembril kl 12.

Hiiumaa gümnaasiumi mittestatsionaarses õppes algab õppetöö 4. septembril kell 8.15 Suuremõisa lossis. Ava­aktus on 1. septembril kell 10 Linnapargis, vihma korral Kärdla kultuurikeskuses koos põhikooli ja gümnaasiumiga. Pärast aktust toimub klassijuhatajatund ruumis 309.

Sildid: avaaktus, Kooliaasta