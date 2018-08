Köök ja Pagar kasvavad kiiresti

Sel suvel nime ja toote­kujundust vahetanud Hiiumaa tarbijate ühistu tütarettevõte Hiiumaa Köök ja Pagar müügitulu kasvab.

Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht



Sildid: Hiiu Pagar, OÜ Hiiumaa Köök ja Pagar