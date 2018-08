Kohus määras Kärdla sadama kohtuasja uued ajad

Eelmisel nädalal toimuma pidanud istung Kärdla sadama kohtuasjas jäi ära, nagu ka juulis toimuma pidanud istung. Juulis ei toimunud istungit, kuna ühe süüdistatava Urmas Varrise tervislik seisund ei võimaldanud tal kohtuistungil osaleda. Järgmine istung oli planeeritud pidada 22.–24. augustini, aga siis esitas arstitõendi ja taotluse istungi edasilükkamiseks üks süüdistatav.

Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistuse juht Janar Filippov ütles Hiiu Lehele, et enamus kohtu­istungeid on ära jäänud mõne menetlusosalise haigestumise tõttu. “Tegemist pole olnud ühe isikuga, haiged on olnud nii süüdistatavad, kaitsjad kui ka prokurör,” lisas ta.

Nii peeti eelmisel nädalal, 24. augustil vaid eelistung ja pandi paika uued kohtuistungite ajad. Filippov ütles, et 11. septembril jätkab kohus prokuröri tunnistajate kuulamist, seejärel kuulatakse veel kaitsjate tõendeid ja toimub süüdistatavate ülekuulamine. Seni on uuritud prokuröri esitatud tõendeid, enamus prokuröri kirjalikest tõenditest on juba uuritud, üle on kuulatud ka tunnistajaid.

Kärdla sadama kriminaalasja esimesest ehk eelistungist möödus tänavu juuni lõpus aasta. Kohus pani istungite ajakava paika mullu juunis ja viimane istung oleks pidanud toimuma mullu detsembris.

